القطعة الأثرية الآشورية المسروقة التي ستباع في نيويورك لا تقدر بثمن

جهينة نيوز:

اعتبر خبير الآثار العراقية في جامعة الموصل أحمد قاسم، أن القطعة الأثرية الآشورية التي ستباع في نيويورك لا تقدر بثمن.

وأضاف في حديث مع قناة روسيا اليوم أن "الآثار العراقية تباع في دول العالم لأن حكوماتنا لا تعي أهميتها، وما سيحدث في نيويورك خلال الأيام المقبلة عبر أحد المزادات، ما هو إلا كارثة لا تأبه لها الحكومة".

وتابع: "لا يمكن تقدير ثمن القطعة الآشورية التي ستباع في نيويورك لأنها تأريخ بلاد وأمة"، معربا عن أسفه لـ"سماح الولايات المتحدة للمتاجرين بهذه القطعة الأثرية ببيعها على أراضيها".

ومن المقرر أن تشهد مدينة نيويورك فتح مزاد نهاية الشهر الحالي لبيع قطع أثرية عراقية نادرة