طريقة تقلل خطر الجلطات الدماغية وأمراض القلب

جهينة نيوز:

أعلن فريق علماء دولي أن الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، يمكنهم التقليل من هذا الخطر بالإقلاع عن التدخين والحفاظ على وزن صحي.

ويفيد موقع EurekAlert بأن الخبراء درسوا وحللوا بيانات جمعوها خلال سبع سنوات من متابعتهم للحالة الصحية لأكثر من 300 ألف شخص أعمارهم بين 40-73 سنة، شاركوا في دراسة أجراها UK Biobank.

ولم تسجل في التاريخ الطبي لجميع المشاركين أي حالة إصابة بالجلطة الدماغية أو النوبة القلبية. وتم تقييم نمط حياتهم الصحي استنادا إلى كمية الخضروات والفواكه والأسماك التي يتناولونها، وكذلك ممارستهم للتمارين البدنية والامتناع عن التدخين.

واتضح أن الاستعداد الوراثي للجلطة الدماغية زاد من احتمال اضطراب تدفق الدم إلى الدماغ بنسبة 35%، دون النظر إلى نمط الحياة. ولكن عوامل مثل التدخين والنظام الغذائي السيئ والخمول، زادت من هذا الخطر بنسبة 66%.