"المتحف الوطني" يفتح أبوابه أمام الزوار.. الأحمد: الرئيس الأسد كان يتابع العمل الأثري بكافة تفصيلاته

جهينة نيوز_ عبدالهادي الدعاس

تحت رعاية وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف، افتتح اليوم من جديد "المتحف الوطني بدمشق" بعد غياب دام لسبع سنوات، تأكيد على التعافي الكبير الذي تعيشه دمشق.

حيث تم الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء تلاه نشيد الجمهورية العربية السورية، وعرض فيلم توثيقي للمناطق الأثرية كيف كانت قبل الأزمة وكيف أصبحت نتيجة الحرب التي استهدف تدمير الحضارة والثقافة السورية.

وفي كلمة له أثناء الافتتاح قال وزير الثقافة محمد الأحمد، المتحف الوطني بدمشق يعاود افتتاح أبوابه بعد 7 سنوات من الحرب الظالمة التي تعرضت لها سورية، والحقيقة أننا سنفتح اليوم نصف المتحف بأربع أقسام منها عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية والكلاسيكية والإسلامية، إضافة إلى أنه سيكون هناك بعض المسائل سنقوم بعرضها حسب الامكانيات والاجراءات وأنه سيفتح أبوابه كاملة في القريب العاجل.

وتابع الأحمد، نستطيع أن نقول اليوم بأن إعادة فتح المتحف هي رسالة تدل على قوة سورية والأمن والأمان الذي عاد إلى ربوع دمشق الحبيبة، وأن الأيام القادمة ستشهد عودة لكافة الأنشطة الثقافية كما عاد معرض الكتاب ومعرض دمشق الدولي، وكافة هذه الأنشطة لم تتم لولا تضحيات الجيش السوري والبطولات التي قدموها من أجل حماية الأثار السورية.

ووأردف الاحمد، هذا المتحف يعتبر مرئا للحضارة السورية بكافة تدرجاتها والقطع المعروضة جزء من ما نحتويه، ومن يتجول في هذا المتحف يدرك الحقيقة التي لم تعد مخفية على أحد بأن الحرب التي شنت على سورية هي حرب لفصل الإنسان السوري عن ماضيه وأرثه ومحو الذاكرة، وأن دل ذلك على شيء فهو يدل على حضارة البلد العريقة التي كانوا يحسدوننا عليها.

وفي الختام قال الأحمد، أوجه الشكر والامتنان لرئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد الذي كان يتابع العمل الأثري بتفصيلاته اليومية وكنا نتلقى توجهاته الكريمة بذلك الخصوص، مبروك لسورية ومبروك للثقافة السورية عودة المتحف الوطني في دمشق.

من جانبه بين المدير العام للآثار والمتاحف "محمود حمود" في كلمة له، إعادة افتتاح متحفنا الوطني هو رسالة تحدي وراية انتصار ثقافي نزيد من خلالها أن نعيد بعضاً من نسغ الحياة والألق الذي طالما تنعمت به دمشق عاصمة هذا الوطن الحبيب الذي كابد شعبه الأبي وبذل الغالي والنفيس كي تبقى رايته خفاقة وكلمته هي العليا على مدى الدهر.

وأضاف حمود بالرغم من كل ما فقدناه من تراثنا الوطني فأرضنا التي أعطيناها أرواح فلذات الأكباد واحتضنت أجساد الأحباب ورويت بدمائهم، ستفاجئكم بمزيد من العطاء فأجمل الاكتشافات تلك التي لم تأتي بعد وأجمل الأيام تلك التي لم نعيشها بعد وأجمل الانتصارات تلك التي ستتحقق فيما بعد.

وتزامن الافتتاح مع ندوة دولية بعنوان واقع المتاحف السورية ودورها في تعزيز الانتماء الوطني تضمنت محاضرات متنوعة عن الوضع الراهن للتراث الأثري السوري، ودور المتاحف في بناء مجتمعات ما بعد الحرب من خلال التربية.