خيمة وطن في الجولان المحتل رفضاً لإجراء ما يسمى انتخابات المجالس المحلية الإسرائيلية

جهينة نيوز:

أقام أهالي قرى مجدل شمس وبقعاثا في الجولان السوري المحتل فعالية خيمة وطن للتأكيد على رفض إجراء ما يسمى (انتخابات المجالس المحلية) التي تريد سلطات الاحتلال فرضها عليهم وتأكيدا على عروبة وهوية الجولان المحتل وتمسكهم بالهوية العربية السورية.

غاندي الكحلوني مواطن من مجدل شمس المحتلة عبر عن رفض أبناء الجولان المشاركة في هذه الانتخابات واصرارهم على مقاطعتها لأنها غير شرعية وصادرة عن سلطة الاحتلال وتتنافى مع معاهدة جنيف الرابعة المتعلقة بمعاملة المواطنين تحت الاحتلال.

وأوضح ياسر أبو شاهين من قرية بقعاثا المحتلة أن جميع إجراءات الاحتلال بما فيها إجراء الانتخابات أواخر الشهر الجاري باطلة ولاغية ولا تملك أي صفة قانونية وسيرمي أهالي الجولان بالبطاقات الانتخابية كما فعلوا في العام 1982 عندما أحرقوا الهوية الإسرائيلية.

وأشار نويه إبراهيم من مجدل شمس المحتلة إلى وقوف أبناء الجولان صفا واحدا في مقاطعة الانتخابات لأنها جزء من ممارسات الاحتلال الرامية إلى التطبيع ومحو الهوية الوطنية السورية للجولان.

سانا