قاديروف: الدول الداعمة للإرهابيين تسعى لإطالة أمد الحرب على سورية

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف أن الحرب على سورية ما زالت مستمرة لأن بعض الجهات وفي مقدمتها الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي وعدد من الدول الأوروبية تسعى الى اطالة امدها خدمة لمصالحها.

وأوضح قاديروف في مؤتمر صحفي في غروزني نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء أن الأزمة في سورية ستنتهي بمجرد وقف الولايات المتحدة و”إسرائيل” ودول اوروبية دعمها للتنظيمات الإرهابية .

وقال قاديروف يوجد قادة للإرهابيبن الموجودين في سورية يقومون بتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه ودون هذا لما تمكنوا من الصمود ليوم واحد مشددا على أن كل الميليشيات التي تقاتل ضد الجيش السوري يتم التحكم فيها وامدادها بالأسلحة والملابس والغذاء وكل هذا يتطلب الكثير من النفقات وسيعود الأمن والاستقرار إلى سورية إذا أعادت الدول التي ذكرتها شياطينها إليها.

يشار إلى أن العديد من دول الغرب وكيان الاحتلال الاسرائيلي وممالك ومشيخات الخليج إضافة إلى نظام رجب طيب أردوغان في تركيا مستمرون بتقديم مختلف انواع الدعم والتمويل للتنظيمات الارهابية في سورية وهو ما تثبته التقارير والوقائع على الأرض بشكل متواصل.