النباتات الاستوائية زراعات بديلة ومردود اقتصادي كبير ظواهر فردية ناجحة

جهينة نيوز – عاطف عفيف

" الحاجة أم الاختراع " هذا ما ينطبق على مادة هذه المقالة، فالحاجة إلى مورد رزق آخر جعلت المزارع نادر جبور من أبناء محافظة طرطوس يبحث ويفتش عن بديل لزراعة الحمضيات التي لم تعد تأتي بهمها، فكان البديل زراعة النباتات والأشجار الاستوائية والتي فاجأته بمردودها الاقتصادي الكبير.

رحلة

رحلة المزارع نادر جبور مع الزراعات الجديدة الواعدة رصدته جهينة نيوز من خلال هذه اللقاء والذي نأمل أن يقدم الإفادة للجميع وللاقتصاد الوطني بشكل عام، فكما رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، رحلته بدأت بشجرة واحدة حيث قال: "البداية كانت في عام ٢٠١٢ حيث كنت في أحد مشاتل طرطوس ابحث عن بديل عن اشجار الحمضيات المزروعة في مزرعتي وبالصدفة وجدت إحدى الاشجار التي لا اعلم عنها شيء فقمت بإحضارها و زراعتها وبعد ٤ اشهر من زراعتها اخذت صور للشجرة واجريت لها مطابقه على غوغل فاذا بها شجرة السدر "

ومن هنا بدأت اتعرف على الاشجار الاستوائية واستقدامها الى مزرعتي واتخذت قرار بقلع كل ما املك من اشجار الحمضيات واستبدالها بالاستوائي، لأن مردودها الاقتصادي لا يقارن بأي شكل من الأشكال مع المردود الاقتصادي للأشجار الاستوائية.

وأضاف جبور: "وكان سبيلي لمعرفة المزيد من المعلومات عن هذا الموضوع هو التوجه الى المشاتل والانترنيت للبحث على ما اريد زراعته من أنواع جديدة تتناسب مع الطقس والبيئة الساحلية، تعرفت على اصناف عديده وكبيره وبدأت الدراسة المعمقة عبر الدخول الى بلدان هذه الاشجار والموسوعات العلمية لهذه الاصناف وبحمد الله تم ما اردت".

الخبرة

من خلال المعلومات الوافرة التي يتحدث بها نادر جبور عند السؤال عن أي نوع من الأصناف الموجودة في مزرعته وللتفاصيل التي يبحر بها تظنه للوهلة الأولى أنه مهندساً زراعياً، بينما هو بالواقع يحمل شهادة جامعيه بالحقوق و يعتبر النجاح غير مرتبط بالشهادة التي يحملها وانما بالخبرة التي امتلكها وحصل عليها من خلال عمله المضني بالبحث عن المعلومات و بالتعامل مع تلك الاشجار بشكل يومي .

ومن أهم الأصناف التي اعتمدها المزارع جبور في مزرعته الأفوكادو، القشطة ،شوكولا سابوتا ،شيكو،امبي،دراكون، فيجويا ،موز،غرافيولا وأصناف اخرى كثيرة لا مجال لذكرها، وجميعها ملائم للمنطقة والبيئة الساحلية مع تفاوت بسيط، وخاصة طرطوس وجبلة وريفهما القريب من البحر ومدينة اللاذقية وليس ريفها البعيد،

من خلال تجربة المزارعين مع الحمضيات أصبح هناك خوف من الزراعة أصلاً فعملية التسويق للمنتجات الزراعية في سورية ما زالت تعاني من مشاكل كثيرة، فما النفع من إنتاج منتج جيد ونظيف ووو..ولايوجد من يشتريه، فالكثير من المزارعين هجروا أراضيهم وآخرون قلعوا مساحات كبيرة من الحمضيات لأنها تكاد تكون بدون مردود ،في حين يؤكد جبور أنه لا خوف من زيادة المساحات المزروعة بالأنواع من الفواكه الاستوائية لأنه بالمنطقة تقريبا لا يوجد مناخ مناسب لهذه النباتات والأشجار كما في سوريا لذلك بإمكاننا الاعتماد عليها والفائض منها يمكن تصديره إلى الدول المجاورة، ولا بد من الإشارة بأن هذه المنتجات مطلوبة وغالية الثمن نظراً لفوائدها الغذائية الكبيرة حيث أنها غنية بالفيتامينات والعناصر النادرة و هي مفيدة في المعالجة والوقاية من العديد من الأمراض.

سوق واعدة

بالطبع السوق السورية واعدة لتسويق هذه المنتجات حالياً وبالإمكان في حال زيادة الإنتاج العمل على استثمار الفائض من خلال إعادة الفرز والتوضيب والتعبئة بشكل لائق وجميل لتصديره إلى الدول القريبة والبعيدة ،ما سيحقق مردوداً اقتصادياً عالياً لجميع العاملين فيها وللاقتصاد الوطني. وبالتأكيد بالإمكان الدخول الى السوق الأوربية من هذه البوابة لأن هذه الفواكه مطلوبة عالمياً وخاصة اذا اعتمدنا سياسة عدم استخدام المواد الكيمائية في الزراعة اي بمعنى اخر إتباع طرق الزراعات النظيفة،كما بالإمكان الاستفادة من هذه المنتجات اما بإقامة معامل خاصة بالعصائر او معامل الأدوية نظرا للفوائد الغذائية والشفائية المذهلة التي تحتويها تلك المنتجات.

أشار جبور أنه حتى الآن لا يوجد احصائيات دقيقة عن عدد الاشجار والمساحات المزروعة ولكن يمكن القول بأنه أصبح هناك عدد لا بأس به لأننا أصبح هناك اهتمام من الكثيرين في التوجه نحو هذه الزارعة، منوهاً بأنه لن يألو جهداً في البحث والتمحيص عن أي أنواع وأصناف جديدة والأشجار والتي تتناسب مع البيئة الساحلية.

وفي نهاية المطاف

يأمل نادر جبور من الجهات الحكومية المختصة دراسة هذه الظاهرة للأشجار الاستوائية والاستفادة منها وتعميمها، فحتى الآن لا توجد دراسات وبحوث خاصة بزراعة هذه المزروعات في بيئتنا وما زال الاعتماد يقتصر على تجارب فردية ناجحة بهذا المجال هنا وهناك ،والاستفادة من المعلومات المتوفرة على الأنترنت، لذلك نحن أحوج ما نكون لقاعدة بيانات ومعلومات خاصة بنا وببيئتنا لكيفية زراعة هذه الأصناف.