رمز سرّي في ''واتساب'' لمنع التجسس على الرسائل

جهينة نيوز:

أضاف موقع التواصل الاجتماعي ''واتساب'' خاصية جديدة تمنع المتطفلين والفضوليين من الدخول للتطبيق والتجسس عل الرسائل إلا برمز سري.

وتٌمكن الخاصية الجديدة من وضع الرسائل والمحادثات داخل تطبيق واتساب خلف شاشة غلق لا يمكن الدخول من خلالها إلا باستخدام أنظمة تحقق خاصة.

كما أصبح التطبيق يدعم استخدام رموز المرور، ومسح بصمة الإصبع باللمس، وحتى الفتح عن طريق التعرف على الوجه.

وذكرت صحيفة ''ذو صن'' البريطانية أن الخاصية ما تزال غير جاهزة لتفعيلها على النسخة الحية من التطبيق، حيث كتب مدونو التكنولوجيا، إن الخاصية غير متاحة الآن، للأسف، لأسباب تتعلق بالتطوير''، مضيفين ''تحتاج الخاصية لبعض التحسينات قبل إتاحتها للجميع. إنها لا تزال في مرحلة تجريبية متقدمة''.