بعد 15 عامًا.. «ديزني» تستغنى عن جوني ديب في "Pirates of the Caribbean"

الأحد, 28 تشرين الأول 2018 الساعة 18:09 | ثقافة وفن, سينما

بعد 15 عامًا.. «ديزني» تستغنى عن جوني ديب في

جهينة نيوز:

قررت شركة «ديزنى» التخلي عن النجم العالمي جوني ديب، وعدم مشاركته كبطل رئيسي فى الجزء الجديد من سلسلة أفلامه الشهيرة «Pirates of the Caribbean»، بعد مشاركته لأكثر من 15 سنة.

وجاء خبر الاستغناء عن جوني، كالصاعقة في قلوب جمهوره، وتحول الأمر إلى هجوم كبير ضد الشركة، لدوره البارع فى تجسيد شخصية «جاك سبارو» على مدار 15 عامًا، منذ طرح أول جزء للسلسلة عام 2003، بالإضافة إلى النجاح الكبير للسلسلة، إذ تجاوزت أرباحه الـ5 مليارات دولار.

ويذكر أن جوني ديب يشارك حالياً فى فيلم «Minamata »، المأخوذ عن كتاب يحمل نفس الاسم، لكل من المؤلفين أيلين إم سميث، ودبليو يوجين سميث، والصادر فى عام 1975


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا