بعد 15 عامًا.. «ديزني» تستغنى عن جوني ديب في "Pirates of the Caribbean"

جهينة نيوز:

قررت شركة «ديزنى» التخلي عن النجم العالمي جوني ديب، وعدم مشاركته كبطل رئيسي فى الجزء الجديد من سلسلة أفلامه الشهيرة «Pirates of the Caribbean»، بعد مشاركته لأكثر من 15 سنة.

وجاء خبر الاستغناء عن جوني، كالصاعقة في قلوب جمهوره، وتحول الأمر إلى هجوم كبير ضد الشركة، لدوره البارع فى تجسيد شخصية «جاك سبارو» على مدار 15 عامًا، منذ طرح أول جزء للسلسلة عام 2003، بالإضافة إلى النجاح الكبير للسلسلة، إذ تجاوزت أرباحه الـ5 مليارات دولار.

ويذكر أن جوني ديب يشارك حالياً فى فيلم «Minamata »، المأخوذ عن كتاب يحمل نفس الاسم، لكل من المؤلفين أيلين إم سميث، ودبليو يوجين سميث، والصادر فى عام 1975