ضبط 80 كيلو غرام ذهب مع رجلين ينقبان عن الذهب بالبحر الأحمر بمصر

جهينة نيوز:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمصر شخصين؛ لقيامهما بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وبحوزتهما 80 كيلوجرامًا من أحجار الكوارتز التي تحوي خام الذهب.

تعود الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث الشرطة، لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الكيلو 40 فتمكنوا من ضبط رجل 30 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بأسوان وبحوزته جوال بداخله كمية من أحجار الكوارتز، التي تحوي خام الذهب وزنت 50 كيلوجرامًا.

كما تمكنت ذات القوة من ضبط رجل 25 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة بأسوان، حال تواجده بمنطقة الكيلو 25وبحوزته جوال بداخله كمية من أحجار الكوارتز التي تحوي خام الذهب وزنت 30 كيلوجرامًا.

بمواجهتهما اعترفا بالتنقيب عن خام الذهب بالمنطقة الجبلية بطريقة غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات.