تعرف على العلاقة بين الإصابة بالزهايمر وفيروس الهربس

جهينة نيوز:

اكتشف باحثون أن الفيروس الذي يسبب قروح الفم التي تعرف بـ "القروح الباردة"، هو ذات الفيروس الذي يسبب على ما يبدو تلفًا دائما في الدماغ، وهو اكتشاف يمكن أن يؤدي للتوصل لعلاجات جديدة ومثيرة لمرض الخرف.

ويعاني أكثر من 30 مليون شخص حول العالم من مرض الزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف، وللأسف ليس هناك علاج، بل بعض العقاقير التي تخفف من الأعراض.

وتقول "بي بي سي" إن بحث روث إتزاكي، أستاذ علم الاعصاب، الذي أجراه مؤخرًا، يشير إلى طريقة لعلاج هذا المرض، فقد توصل إلى دليل قوي بأن فيروس الهربس يعد سببًا للإصابة بالزهايمر، مما يشير إلى أن التوصل لعلاج فعال وآمن مضاد لهذا الفيروس قد يمكننا من علاج الزهايمر.

وربما نتمكن أيضا من إعطاء لقاح محدد لأطفالنا للوقاية من هذا المرض.

ويرتبط فيروس الهربس البسيط من النوع الأول (HSV1) بوضوح بمرض ألزهايمر، ويُعرف عنه أنه يسبب قروحًا تعرف بالقروح الباردة التي تظهر عادة في محيط الفم وحول الشفتين.

ويصيب هذا الفيروس غالبية البشر في سن الطفولة، ومن ثم يظل خاملا داخل الجهاز العصبي المُحيطي (وهو جزء من الجهاز العصبي لا يشمل الدماغ والعمود الفقري).

وعادة عندما يتعرض المرء لبعض الضغوط النفسية أو التوتر، ينشط هذا الفيروس في جسده، وفي بعض الحالات، يصاحب ذلك ظهور تلك القروح الباردة.