زورق إيراني يتحرش بسفينة حربية أمريكية في مياه الخليج

جهينة نيوز

نشرت قناة "إن بي سي" الأمريكية مقاطع فيديو اختصاصية عن اقتراب زورق إيراني سريع من السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس إسيكس"، أول أمس الجمعة، في مياه الخليج.

ووفقا لوكالة أنباء "فارس" جاء في التقرير المرفق مع الفيديو أن زورقا إيرانيا سريعا اقترب إلى مسافة 300 قدم من السفينة الأمريكية التي كان على متنها قائد القوات المركزية الأمريكية في غرب آسيا، الجنرال جوزيف فوتل، الذي كان يراقب الوضع.

وقال مسؤولون أمريكيون إن تصرف الزورق الإيراني السريع كان "آمنا واحترافيا". كما قال الجنرال فوتل بأنهم (الإيرانيون) كانوا يسعون لمعرفة ما نفعله واستطلاع ما يحدث.

وقالت قناة "إن بي سي" في تقريرها بأن غيران أرادت من إجرائها هذا توجيه رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسفنها الحربية بأن زوارقها صغيرة، لكنها سريعة ومسلحة.