سترة مايكل جاكسون تعرض في مزاد علني للبيع

جهينة نيوز

يعرض رجل الأعمال الأميركي ميلتون فيريت سترة مغني الروك آند رول الراحل مايكل جاكسون ، مع نحو مئة قطعة أخرى من مجموعته الكبيرة من تذكارات موسيقى الروك آند رول في مزاد علني، يقام في العاشر من تشرين الثاني في مقهى هارد روك في ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك.

وهي سترة سوداء ارتداها الراحل خلال جولة غنائيةعالمية لألبومه الشهير (باد) ، ويحمل ظهر السترة توقيع جاكسون ، وتعد هذه السترة من أبرز الأزياء التي ارتداها المغني إلى جانب سترته الجلدية ذات اللونين الأسود والأحمر التي ارتداها في فيديو أغنيته (ثريلر).

ومن المتوقع أن يصل سعر السترة إلى حوالي 100 ألف دولار أميركي .