3 جرحى في إطلاق نار نفذه حارس وزير سابق في سريلانكا

جهينة نيوز

أصيب ثلاث أشخاص اليوم الأحد في سريلانكا بإطلاق نار نفذه حارس أمن البرلماني أرجونا راناتونغا وزير البترول السابق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الشرطة القول إن ثلاث أشخاص أصيبوا، اليوم الأحد، عندما فتح حارس الأمن المرافق لوزير البترول السابق، في حكومة رانيل ويكريميسينغ، التي أقيلت أمس.

وأعلن الرئيس مايثريبالا سيرين أمس السبت، أنه تم حل مجلس الوزراء وتعيين رئيس وزراء جديد.

وقال روان جاناسيكيرا المتحدث باسم الشرطة، إن أرجونا راناتونغا حاول دخول مكتبه في شركة "سيلان بتروليوم"، التي تديرها الدولة، وأطلق حارسه النار وأصاب ثلاث أشخاص.

كما ذكر أن الشرطة اعتقلت حارس الأمن، وفتحت تحقيق في الواقعة.