الأمير هاري و ميغان ماركل يتعرضان للحظات مرعبة في الطائرة

جهينة نيوز

تعرض الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لموقف مرعب أثناء انتقالهما على متن طائرة من جزر فيدجي وتونغا إلى أستراليا.

فقد نقلت صحيفة "دايلي ميرور" تفاصيل الحادثة عن قبطان الطائرة، نيجل روسر، الذي قال: "أثناء العودة إلى أستراليا، كنا نقترب من مدرج الهبوط إلا أنني أبلغت بضرورة الانتظار لبعض الوقت وهو ما دفعني إلى التحليق مجدداً".

وأفاد موقع "غالا" الفرنسي بأن هذا أصاب ركاب الطائرة ومنهم دوق ودوقة ساسكس بالهلع. وأشار إلى أن الحادثة لم تسفر عن أي نتائج سلبية.

إلا أنه ذكّر بحمل ميغان وبحالة التعب التي أصيبت بها خلال الجولة ودفعتها إلى الخلود إلى الراحة.

ويذكر أن الدوقة كانت تعرضت في وقت سابق لموقف غير متوقع. وحدث هذا أثناء لقائها نساء إحدى الجمعيات في مجمع تجاري في فيدجي.

فقد حرص المسؤولون عن أمنها على جعلها تغادر المكان بسبب قدوم عدد غير متوقع من المعجبين، وهو ما قد يشكل خطراً على حملها.