العراق يؤكد ان ساحة الإرهاب بالنسبة للعدو مشتركة مع سوريا!

جهينة نيوز

شددت الحكومة العراقية على ضرورة التركيز على الأوضاع الأمنية في البلاد وتأمين الحدود مع الجارة سوريا وتعقب مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.

وشدد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الأحد على أهمية تأمين الحدود مع سوريا، وتعقب مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عبد المهدي، "زار اليوم مقر قيادة العمليات المشتركة، وعقد اجتماعا بالقيادات الأمنية والعسكرية واستمع من خلاله إلى عرض مفصل عن الخطط الأمنية لزيارة الأربعين، إضافة إلى الأوضاع الأمنية وتأمين الحدود العراقية السورية".

وأكد عبد المهدي، خلال الاجتماع على أهمية استمرار الجهود والحيطة والحذر والاستمرار بتتبع الخلايا الإرهابية وتأمين الحدود، "باعتبار إن ساحة الإرهاب مع سوريا مشتركة بالنسبة للعدو وعلينا تأمين حدودنا بشكل كامل".

وكان عبد المهدي، قام أمس السبت، بزيارة إلى مبنى وزارتي الداخلية والدفاع بعد أن تولاهما بالوكالة، حيث اجتمع مع القيادات الأمنية والعسكرية وأصدر توجيهات للقادة الأمنيين بشأن حماية زوار الأربعين.

وكان العراق أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.