حبس محامي اعتدى على قاضٍ بالحذاء في مصر

جهينة نيوز

قرر قاضي مصريحبس محامي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي بالضرب باستخدام الحذاء على رئيس محكمة جنح مستأنف خلال نظره إحدى الجلسات يوم أمس.

وتضمنت المذكرة التي قدمها القاضي رئيس استئناف للنيابة العامة ضد المحامي الذي تعدى عليه: "إنه حينما كان المحامي يترافع في قضية بناء مُخالف بدون ترخيص، وبسبب إصدار القاضي باعتباره رئيس الدائرة حكمًا بالغرامة على المتعدين على الأراضي الزراعية كردع للمتعدين، هاج المحامي وماج وتلفظ بعبارات مهينة للقضاء والدولة ومنها "أحكام الجبايات – قضاء جباية الدولة".

وجاءت بالمذكرة: "أن المحامي حرض في شهر أيلول عددًا من زملائه على تقديم طلب لنقل بعض القضاة، وهذا ما رفضه المحامين، ثم توجه إلى صفحات "الفيس بوك" للتشهير والسب والقذف، وفي يوم 30 أيلول كتب المحامي على صفحته على "الفيس" أنه سيتعدى علي القاضي بالحذاء."

وتلقى مدير أمن المنيا، إخطارًا من رئيس قسم الشرطة بقيام المحامي عمر، بالتعدي على رئيس محكمة ، أثناء انعقاد الجلسات، وسلم المحامي نفسه إلى الشرطة، للمثول أمام المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة للتحقيق.

وبحسب مصادر أمنية، فإن القاضي أصدر قرارًا بضبط وإحضار المحامي بعد تداول منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ضد القاضي يتهمه فيها بالتعسف مع المحامين وإصدار أحكام متعسفة، وعدم السماح بتقسيط الغرامات الكلية.