"ساوند كلاود" تتيح مشاركة الأغاني على تطبيق "إنستجرام"

جهينة نيوز

أعلنت شركة "ساوند كلاود" أن الإصدار الأخير من التطبيق سوف يتيح للمستخدم إمكانية مشاركة الأغنيات على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وفقًا لما نشره موقع "24 الإمارات".

ولمشاركة الأغنيات يتعين على المستخدم النقر على بند أيقونة المشاركة Share مع اسم الأغنية المرغوبة، وبعد ذلك يتم اختيار أيقونة "إنستجرام" أو البند المشاركة مع قصص "إنستجرام" .Share to Instagram Stories

وبعد ذلك يتم إنشاء قصة Story مع صورة غلاف الأغنية وزر مع اسم الأغنية، وكذلك رابط صغير للأغنية تحت اسم المستخدم.

وتتوفر الوظيفة الجديدة في إصدارات ساوند كلاود للهواتف المحمولة المزودة بنظام جوجل أندرويد أو أبل "آي أو إس".