أنصار الله تهاجم بالمدفعية القوات اليمنية في الحديدة وتقصف مواقع شرق العاصمة

جهينة نيوز

هاجم مسلحو جماعة "أنصار الله"، اليوم الأحد، مواقع للقوات الحكومية اليمنية المشتركة المدعومة من "التحالف العربي" في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، لوكالة "سبوتنيك" إن مسلحي "أنصار الله" نفذوا بإسناد مدفعي هجوما على القوات المشتركة في الكيلو 10، تركز على أحواش مشروع الأبقار ومحيطه شرق مدينة الحديدة.

وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى من القوات المشتركة، في حين سقط آخرون من "أنصار الله" بقصف طيران التحالف تجمعا غرب ثلاجة المخلافي الواقعة جنوب كيلو 16.

في سياق متصل، هاجم مسلحو "أنصار الله" مواقع للقوات المشتركة غرب مديرية التحيتا جنوب الحديدة، دارت على أثره مواجهات خلفت قتلى وجرحى من الطرفين، حسب المصدر.

كما شنت جماعة "أنصار الله" قصفا على تجمعات للقوات الحكومية في سلسلة جبلية شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

وذكر المصدر العسكري، في وزارة الدفاع في صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، أن مسلحي "أنصار الله" أطلقوا صاروخا محلي الصنع نوع زلزال1 "مداه 3 كيلو مترات" على تجمع للقوات في تبة بالجرشب بمديرية نهم.