"يسرائيل هايوم": إسرائيل تؤمن بأنه لا يمكن الانتصار في غزة

جهينة نيوز

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الاسرائيلية صباح اليوم، الأحد، أن "المنظومة الأمنية الإسرائيلية تؤمن أنه لا يمكن حسم المعركة في قطاع غزة، في حال دخول الجيش الإسرائيلي في مواجهة مع الفلسطينيين".

وأفادت الصحيفة بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية لديها اعتقاد راسخ بأن الجيش الإسرائيلي لن ينتصر في حرب في قطاع غزة أمام الفلسطينيين، ولا يؤمن أعضاء تلك المنظومة، من الأساس بضرورة الدخول في حرب مع القطاع.

وأوردت الصحيفة أن جميع أعضاء المنظومة الأمنية الإسرائيلية، سواء وزير الدفاع، أو رئيس هيئة الأركان، أو رئيس مجلس الأمن القومي، أو رئيس الشاباك، لديهم اعتقاد راسخ بأنه لا يمكنهم الانتصار في غزة، ولا يمكن حسم أي معركة في القطاع.