بدء التقدم لمفاضلة دبلوم التأهيل التربوي للتعليم المفتوح بجامعة حماة

الأحد, 28 تشرين الأول 2018 الساعة 12:51 | شؤون محلية, تعليم

بدء التقدم لمفاضلة دبلوم التأهيل التربوي للتعليم المفتوح بجامعة حماة

جهينة نيوز

أعلنت جامعة حماة عن بدء التقدم لمفاضلة دبلوم التأهيل التربوي وفق نظام التعليم المفتوح للعام الدراسي 2018-2019.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور زياد سلطان لسانا اليوم أنه يحق للطالب المستنفد سابقاً في دبلوم التأهيل التربوي للتعليم النظامي والموازي التقدم إلى المفاضلة الحالية وفق نظام التعليم المفتوح.

ويمكن الاطلاع على الشروط والوثائق المطلوبة للتسجيل في المفاضلة المذكورة من خلال لوحة الإعلانات في كلية التربية بجامعة حماة أو من خلال موقع الجامعة على شبكة الانترنت.

ويتم تقديم طلبات الاشتراك في المفاضلة في مديرية الدراسات العليا والبحث العلمي بالإدارة المركزية للجامعة اعتباراً من اليوم الأحد وحتى الـ 8 من الشهر المقبل.


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