الغرفة الفتية الدولية «JCI» تحتفل بختام مشروعها «المرأة الخارقة» الداعم للناجيات من مرض السرطان

جهينة نيوز - عبدالهادي الدعاس:

تحت رعاية وزير السياحة المهندس "بشر يازجي" وبدعم من مجموعة "أمير الشهبا"، احتفلت الغرفة الفتية الدولية "JCI" بختام مشروعها "Super Woman " المعنى بدعم الناجيات من مرض السرطان، بحضور عدد من الفنانين الداعمين للمشروع منذ انطلاقه، بفندق الداما روز بدمشق.

حيث تتضمن الحفل تكريم وزير السياحة المهندس بشر يازجي والذي ناب عنه رامي مارتيني، والجهات الراعية للمشروع، وتكريم السيدات المستفيدات والناجيات من المرض، إضافة لعرض فيديو يضم عدد من الفنانين الذين أكدوا من خلال رسائلهم عن دعمهم ووقوفهم إلى جانب جميع المصابين والناجيات من مرض السرطان.

"وسيم سعد" رئيس الغرفة الفتية بدمشق بين، أن الغرفة تعزز مفهوم المواطنة والتغيير الإيجابي بشكل دائم من خلال تنمية روح التعاون والإبداع وتبادل الخبرات، لذلك أصرت الغرفة هذا العام على تقديم التوعية لمساعدة النساء الناجيات من مرض السرطان والتي من الممكن أن تخلق حالة نفسية لديهم تمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية.

ولفت سعد، بأنه منذ بداية المشروع كان عدد المستفيدات 25 امرأة ما جعل التحدي أصعب، ليتم العمل بشكل مستمر على استقطاب العديد من النساء الناجيات.

وأوضح سعد، بأن الغرفة تتبنى شعار "فكر باستدامة تصرف بمسؤولية" لذلك طرحت مشروع Super Woman"" لأن كل امرأة تحدت مرض السرطان وتغلبت عليه وتمارس حياتها بشكل اعتيادي تستحق لقب "المرأة الخارقة".

من جانبه معاون وزير السياحة "رامي مارتيني"، أشار إلى أن وزارة السياحة تدعم مختلف مبادرات ونشاطات الغرفة الفتية الدولية في مختلف المحافظات بشكل دائم لما لها من أثر إيجابي ومهم في دعم المجتمع الأهلي، لافتاً إلى خصوصية مشروع "المرأة الخارقة" كونه واحد من أهم المشاريع التي تعنى بالمرأة التي هي نصف المجتمع والمسؤول الأول عن الأجيال القادمة.

ولفت مدير المشروع "زياد حمادة" لـ جهينة نيوز، بأن المشروع تضمن شقين الأول هو توعوي عن طريق تنظيم عدة محاضرات وندوات توعوية بالتعاون مع نقابة الأطباء ومجموعة من الأطباء المحاضرين، اما الثاني فهوا عبارة عن برنامج مكثف للناجيات من المرض على مدى أربعة أيام في الأسبوع شمل جلسات الدعم النفسي وجلسات يوغا وجلسات رياضية، بالإضافة لتقديم استشارات غذائية للنساء المشاركات.

واشار حمادة إلى أن ""Super Woman يتوجه لجميع النساء الناجيات من أي نوع من أنواع السرطان وليس فقط سرطان الثدي، من خلال التركيز على أهمية الدعم النفسي في المرحلة ما بعد تلقي العلاج.

وأكد الدكتور "حسن حسن" اختصاصي بمعالجة الأمراض السرطانية ومدير مركز الأمل لمعالجة الأورام، بأنه خلال الفترة الماضية أطلق المشروع بالتعاون مع الغرفة الفتية بدمشق بهدف العناية بالنساء الناجيات من مرض سرطان الثدي لإعادة انخراطهنّ بالمجتمع وتقديم الدعم النفسي والطبابة اللازمة لهنّ.

ولفت بانه تم اتباع مجموعة كبيرة من الدورات التعليمية والتأهيلية التي كان لها أثر كبير وفعال لما تم اكتشافه من القدرات الكبيرة التي يتمتعنّ بها، مما يدل على أننا استطعنا ترك بصمة حقيقية وحققنا هدف المشروع فاصبحوا عناصر فعالة في المجتمع.

وبينت احدى الناجيات من مرض السرطان "فاطمة طلاس" لـ "جهينة نيوز"، بأن المشروع ساعدهم على التخلص من المعانة الداخلية التي كانوا يعانون منها من خلال الدورات التي قدمها المشروع والتي استفادت منها جميع المشاركين.

بدوره الفنان "محمد خير الجراح" أشادا بهذه المبادرة الذي اعتبرها مهمة جدا لدعم النساء الناجيات من مرض السرطان، قائلا: (هذه الخطوة تشجع الأخرين للأقدام على هذه المبادرة والتخلص من آثار المشكلة التي كانوا يعانون منها)، موجه الشكر للغرفة الفتية على المشروع الذي مكن جميع الناجيات بإخراجهم من الآثار الذي تركها بداخلهم المرض.

الفنانة "انطوانيت نجيب" أكدت، على مدى أهمية هذه المبادرة التي تعتبرا خطوة مهمة وتوعوية ساعدت النساء المصابات والناجيات من المرض على الانخراط بالمجتمع من جديد، وإعادة لهم الثقة من خلال الدعم النفسي الذي تم تقديمه من قبل جميع اصحاب المشروع.