بدء التصويت في انتخابات الرئاسة الجورجية

جهينة نيوز

فتحت 3705 مراكز اقتراع أبوابها أمام المواطنين في 84 مركزا على امتداد جورجيا اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها 25 مرشحا على شغل أرفع منصب في البلاد.

وهذه الانتخابات الأخيرة عن طريق التصويت المباشر في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة، حيث سيوكل انتخاب الرئيس للولاية المقبلة بعد ست سنوات لـ300 عضو مفوض في البرلمان، عوضا عن التصويت المباشر.

ويرى الخبراء، أن التنافس سينحصر في الانتخابات الحالية بين وزيرة الخارجية السابقة المرشحة المستقلة، سالومي زورابيشفيلي المدعومة من حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، وغريغول فاشادزه مرشح كتلة المعارضة الموحدة "القوة في الوحدة"، فيما يعتبر الأخير من أنصار الرئيس الجورجي السابق الملاحق ميخائيل ساكاشفيلي.

وأعلنت الخارجية الجورجية أنه تم فتح 55 نقطة انتخابية في 84 دولة ليصوت فيها حوالي 53 ألف مواطن من جورجيا مقيمين في الخارج.

ولن يتمكن الجورجيون المقيمون في روسيا، من التصويت لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وفي الانتخابات الرئاسية الجورجية، لا يوجد حد أدنى لحضور الناخبين، لذلك ستعتبر نافذة مهما كانت نسبة المشاركة في التصويت وسيفوز المرشح الذي سينال ما لا يقل عن 50٪ بالإضافة إلى صوت واحد.

وسيتم إعلان النتائج النهائية في موعد أقصاه 20 يوما بعد الانتخابات وإذا لم يحصل أي من المرشحين في الجولة الأولى على أكثر من 50٪ من الأصوات، سيتم تعيين الجولة الثانية في موعد لا يتجاوز أسبوعين بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات.

المصدر: نوفوستي