توقعات بانخفاض سعر الموز إلى 250 ليرة بعد منح إجازات استيراد الموز اللبناني

جهينة نيوز

اكدت معلومات حصلت عليها صحيفة تشرين من وزارة الاقتصاد أن مديريات الاقتصاد بدأت بمنح موافقات إجازات الاستيراد، حيث توقعت وصول عدد الموافقات الممنوحة حتى تاريخه إلى 10 موافقات أغلبها أصبح في مرحلة الشحن من لبنان إلى سورية، هذا يعني وصول كميات لا تقل عن 50 ألف طن سعر الشحنة الواحدة من بلد المنشأ 250 ألف دولار أي إن الكيلو الواحد بسعر 225 ليرة.

وذكرت المعلومات أن الكيلو الواحد من الموز في الأسواق المحلية بعد إضافة جميع الرسوم والأعباء المالية المترتبة على الشحن سيباع بين 300-350 ليرة ما سيؤدي الى انخفاض سعر الموز الصومالي الذي يدخل الى الأسواق تهريباً بعد أن وصل سعر الكيلو منه إلى 900 ليرة