سامسونغ تنوي إطلاق حاسبات شخصية بتقنيات غير مسبوقة

جهينة نيوز

كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية نيتها إطلاق حزمة من الحاسبات الشخصية المحمولة (لابتوب) مدعومة بتقنيات ثورية غير مسبوقة على الإطلاق.

وقال موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق مجموعة جديدة من الحاسبات المدعومة لأول مرة بشاشة مرنة غير قابلة للكسر أو الخدش.

ونقلت عن نائب رئيس قسم التسويق في سامسونغ، لي تشو مينغ، قوله: "نحضر لإنتاج مجموعة من الحاسبات بمواصفات جديدة كليا".

وتابع "ستكون تلك الحاسبات الشخصية والمحمولة من سامسونغ مدعومة لأول مرة بشاشات مرنة".

وأشار إلى أن الواجهة الأمامية لتلك الشاشات ستعمل باللمس، بحيث أنه عند طيه يعمل كحاسب لوحي بشاشة كبيرة.

ولم تكشف "سامسونغ" عن توقيت إطلاق تلك الأجهزة بصورة رسمية، ولا السعر المتوقع طرحها به.