اليوم الـ«كلاسيكو» بدون «الدون» و«البرغوث» معاً

جهينة نيوز:

بينما يستعد ريال مدريد الإسباني لمواجهة غريمه برشلونة للمرة الأولى منذ رحيل نجمه كريستيانو رونالدو، نشر موقع الإحصاءات المتخصص "أوبتا" بعض الأرقام التي قد تشير إلى أن "الملكي" قد يقدم "كلاسيكو" أفضل من دون رونالدو الأحد.

وسيغيب النجمان رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواجهة "كلاسيكو" معا للمرة الأولى منذ 2007، حيث انتقل "الدون" لصفوف يوفنتوس الإيطالي، فيما تعرض ميسي لكسر في الذراع سيحرمه من المشاركة الأحد.

ونشر موقع "أوبتا" إحصائيات تظهر أن ريال مدريد استطاع الفوز على برشلونة في 26 بالمئة فقط من اللقاءات التي شارك فيها رونالدو، وهي 8 مباريات من أصل 30.

ولكن "الملكي" حقق الفوز بنسبة 100 بالمئة في "الكلاسيكو" عندما غاب رونالدو في مواجهتين من قبل، وهي نهائي كأس إسبانيا 2014 ونهائي كأس السوبر الإسباني 2017.

وعلى الرغم من هذه الإحصائيات التي تؤكد صعوبة تحقيق الانتصار في "الكلاسيكو"، إلا أن رونالدو حقق أرقاما كبيرة في "كلاسيكو الأرض".

وسجل رونالدو 18 هدفا في "الكلاسيكو"، وهو ثاني أكبر عدد من الأهداف للاعب واحد، بعد أسطورة برشلونة ليونيل ميسي الذي سجل 25 هدفا.

ومن الأمور التي قد تقلق ريال مدريد الأحد، هي أن "الدون" سجل 38 بالمئة من أهداف الفريق في "الكلاسيكو" خلال فترة ارتدائه للقميص الأبيض.

ومنذ رحيل رونالدو فشل النادي بتعويضه بهداف جديد، مما قد يشكل مشكلة حقيقية في الكامب نو الأحد.

ويستضيف برشلونة غريمه ريال مدريد على استاد كامب نو الأحد، في مباراة "مبكرة".