كلية الهمك في السويداء: نقص في القاعات والكادر التدريسي.. عميد الكلية: ايفاد معيدين يحل المشكلة!

جهينة نيوز

شكلت كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية الثانية التي أحدثت في السويداء منذ خمس سنوات ارتياحاً كبيراً لدى أهالي المحافظة وخففت الكثير من الأعباء عنهم خاصة خلال سنوات الأزمة، إلا أنه قد لازم هذه الكلية الكثير من الهموم والشجون التي انعكست سلباً على الواقع التعليمي فيها وشكل عبئاً ثقيلاً على إدارة الكلية، أبرزها نقص المخابر وبعض مستلزماتها ما أدى إلى زيادة المواد النظرية على حساب العملية فيها، ويضاف لذلك نقص الكادر التدريسي.

ويقول الدكتور نضال زيدان الذي يحضر من الكلية الأم في دمشق للتدريس ضمن كلية السويداء لجريدة الثورة "إن كلية السويداء تتميز بوجود طلاب متميزين تعليمياً وأخلاقياً وكل واحد منهم بحاجة لإكمال علمه من خلال المخابر لكن للأسف لا يتاح لهم زيارتها بالشكل الصحيح وذلك رغم سعي عمادة الكلية لتأمين الزيارات لجميع الطلاب" مبيناً أنه يعمل في مقرره للدارات الالكترونية على تعويض نقص المخابر بمشاريع عملية تنفذ ضمن المنزل.‏

الدكتور عبد المطلب أبو سيف عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية أشار إلى أن الكلية خصص لها بناء ضمن مبنى المعهد التقاني الصناعي وعدد القاعات في المبنى 8 قاعات فقط لـ 10 شعب وفي ظل تزايد أعداد الطلاب يتم اللجوء أحياناً لقاعات المعهد مبيناً أن واقع البناء انعكس سلباً على تنفيذ المخابر المطلوبة وتم تجهيز مخبرين ضمن الكلية ومخبر ثالث بالمعهد مع الاضطرار لإرسال الطلاب أحيانا في ضوء الإمكانيات المتاحة إلى مخابر كلية الهندسة الميكانيكية الأم بجامعة دمشق وكلية الزراعة بالسويداء كحلول إسعافية. ولفت أبو سيف لحل هذه المشكلة وافقت رئاسة الجامعة على إنشاء (هنغار) بمساحة 1000 متر مربع وبتكلفة 98 مليون ليرة ضمن حرم المعهد لكن المشروع توقف رغم التعاقد مع متعهد وحصوله على أمر المباشرة وذلك بسبب خلل في الدراسة يتعلق بأعمال الحفريات المطلوبة للمشروع والتي تتطلب تكاليف إضافية حيث تم طلب إعادة النظر بالدراسة دون أي تنفيذ لغاية تاريخه. واقترح أبو سيف تخصيص إيفاد معيدين خاص بالكلية التي يبلغ عدد طلابها 800 طالب لتلافي النقص الحاصل في الكادر التدريسي.‏