محادثات أردنية أمريكية روسية لحل موضوع مخيم الركبان للاجئين السوريين!

جهينة نيوز

كشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن وجود محادثات أردنية أمريكية روسية لإيجاد حل جذري لمشكلة مخيم الركبان للاجئين السورريين على الحدود الأردنية السورية.

وقال الصفدي خلال كلمته في افتتاح منتدى المنامة حول الاستقرار وإعادة البناء أمس السبت: "هناك محادثات أردنية أمريكية روسية لإيجاد حل جذري لمشكلة الركبان عبر توفير شروط العودة الطوعية لقاطنيه إلى مدنهم وبلداتهم التي تم تحريرها من عصابة داعش الارهابية".

ولفت إلى أن الأردن قدم كل ما يستطيع لمليون و400 ألف سوري لكنه شدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته أيضا.

وأضاف الصفدي أن قاطني الركبان سوريون على أرض سورية وأن الأردن وفر المساعدات الإنسانية لهم عبر أراضيه حين لم يكن هناك خيار آخر، مشيرا إلى أن الطريق إلى الركبان سالكة من الداخل السوري الآن والمساعدات يمكن أن تصل إليه من سوريا وتأمين احتياجات التجمع مسؤولية سورية أممية لا أردنية.

المصدر: بترا