اتليتيكو يتجاوز هزيمة دورتموند ويتصدر الدوري الاسباني

جهينة نيوز

قفز اتليتيكو مدريد إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بانتصار مريح 2-صفر على ريال سوسيداد يوم السبت ليخفف من ألم الهزيمة المذلة 4-صفر أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال اوروبا الاسبوع الماضي.

وافتتح المدافع دييغو جودين التسجيل قبل نهاية الشوط الأول وانزلق أرضا ليحول كرة شاردة في الشباك عقب فشل دفاع سوسيداد في ابعاد تمريرة من الأرجنتيني انخيل كوريا.

وحسم الظهير الأيسر البرازيلي فيليبي لويس الفوز في الدقيقة 60 بتسديدة قوية بقدمه اليمنى في الزاوية العليا بعد أن دخل منطقة الجزاء من الجانب الأيسر وتجاوز بذكاء أحد مدافعي سوسيداد.

ويتصدر اتليتيكو الترتيب برصيد 19 نقطة من عشر مباريات على الرغم من أن برشلونة حامل اللقب يمكن أن يقفز للقمة إذا فاز على غريمه ريال مدريد في لقاء القمة غدا الأحد كما سيتقدم الافيس على اتليتيكو إن هزم فياريال.

وقال دييغو سيميوني مدرب اتليتيكو إن لديه ثقة دائما في فريقه حتى رغم الهزيمة أمام دورتموند في المانيا يوم الأربعاء بدوري الأبطال، وهي أثقل هزيمة له منذ توليه المسؤولية في ديسمبر كانون الأول 2011.

وقال سيميوني الذي يتأخر فريقه بثلاث نقاط خلف دورتموند في المركز الثاني بالمجموعة الأولى ”نحن بحاجة دائما للتنافس بشكل جيد في كل مباراة، ورغم النتيجة السيئة في المانيا فإننا نجحنا في اللعب جيدا بعد ثلاثة أيام وكان رد فعلنا ممتازا“.

وأضاف ”أجرينا بالكاد عدة تغييرات لأنني اعتقدت أن الفريق ما زال في حالة جيدة وكان من الصعب إشراك لاعبين آخرين. أعجبني الأداء لأن اللاعبين أظهروا ثباتا في المستوى وحافظوا على قوتهم الذهنية. هذا هو فريقي“.

وفي مباريات أخرى جرت يوم امس السبت، واصل بلنسية تعثره وتعادل بدون أهداف مع مضيفه اتليتيك بيلباو وهي نتيجة تركت فريق المدرب مارسيلينو بانتصار وحيد في أول عشر مباريات بعد احتلاله المركز الرابع الموسم الماضي.

وحقق سيلتا فيجو فوزا ساحقا 4-صفر على إيبار وتفوق ليفانتي 2-صفر بملعبه على ليجانيس منتشيا بانتصاره المفاجئ الأسبوع الماضي خارج أرضه على ريال مدريد، بينما فاز جيرونا 2-1 على رايو فايكانو المتعثر.