سامي كليب ينهي الجدل بعلاقته مع سوزان نجم الدين

جهينة نيوز

انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي الفترة الماضية صور للممثلة السورية سوزان نجم الدين مع والإعلامي اللبناني سامي كليب مرفقة بخبر خطوبتهما، وبعد أسابيع من تداول هذه الصور خرج كليب عن صمته ليوضح حقيقة ماتم تداوله.

وكتب كليب على صفحته الشخصية على الفايسبوك ان الشائعة انطلقت من مزحة روجت لها المصممة الإماراتية أثناء مشاركتنا في مؤتمر عربي روسي في موسكو.

وأضاف كليب حرصاً مني على الصديقة سوزان وعلى صراحتي مع أحبائي على هذه الصفحات وغيرها يهمني أن اقول التالي:

« اني اعتز بصداقتي بنجمة كبيرة أتحفتنا بعشرات الأفلام والمسلسلات الناجحة، وليس بيني وبين الصديقة سوزان لا خطبة ولا أي علاقة أخرى سوى صداقة مستمرة منذ سنوات وأنا حريص على استمرارها لأن سوزان كسوريا تختزن في داخلها كل معاني الاصالة والحضارة والثقافة والعراقة والاحترام» .

وختم كليب « لا ألوم أيا من الزملاء الصحافيين، بل أقدر عاليا مسارعة بعضهم للاتصال والاستفسار، فنحن ربما الذين قصّرنا وتأخرنا بالشرح على أمل أن تموت الشائعة كما ولدت