البنتاغون يسلم أضخم شحنة أسلحة لأهم قواعده العسكرية في المانيا

جهينة نيوز

سلمت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" شحنة قياسية من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى أكبر قواعدها العسكرية الجوية في الخارج "رامشتاين".

وحسبما نقل موقع روسيا اليوم ان هذه الدفعة من الأسلحة لقاعدة "رامشتاين" في ألمانيا، التي يستخدمها البنتاغون كمركز لتجمع قواته في أوروبا تضم قرابة 100 حاوية من مختلف أنواع الأسلحة والذخائر والمعدات، وفقا لبيان نشرته إدارة القاعدة على صفحتها الرسمية في الإنترنت.

وأكدت إدارة القاعدة أن عملية التسليم جرت على مدار شهر أكتوبر تشرين الاول الجاري، مشيرة إلى أن الشحنة هي الأكبر من نوعها منذ العام 1999 (أي الحملة العسكرية الجوية لقوات حلف الناتو ضد جمهورية يوغوسلافيا خلال حرب كوسوفو).

وقالت الإدارة إن الأسلحة التي تلقتها ستستخدم في العمليات المستقبلية على ساحات القتال وتعزيز قوات القيادة الأوروبية الأمريكية ودعم "مبادرة الردع الأوروبية" للناتو، فضلا عن تعزيز قدرة القوات المسلحة الأمريكية على الرد السريع على "التهديدات الناجمة عن الجهات الفاعلة العدوانية"، دون توضيح هوية تلك الجهات.

يذكر أن البرنامج الهادف إلى تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا أطلقه الرئيس السابق باراك أوباما في يونيو 2014 ردا على إعادة شبه جزير القرم إلى قوام روسيا ونشوب النزاع المسلح في جنوب شرق أوكرانيا.

وتتخذ القيادة الأوروبية الأمريكية قاعدة "رامشتاين" وهي إحدى قاعدتين أمريكيين في ألمانيا، وتخزن فيها أسلحة نووية، مقرا لها ويتمركز فيها أكثر من 30 ألف عسكري.