موناكو يتعثر مجددا بتعادله مع ديغون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي

جهينة نيوز

حُرم تييري هنري بطل كأس العالم مع فرنسا من انتصاره الأول مع موناكو بعدما اكتفى بالتعادل 2-2 مع ديغون يوم امس السبت في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم ليفشل الفريق في الفوز للمرة العاشرة على التوالي.

وبعد الهزيمة 2-1 في ستراسبورغ والتعادل 1-1 مع كلوب بروج في بلجيكا في دوري أبطال أوروبا عانى هنري من ظهور أول متواضع على أرضه إذ أفلت موناكو من الهزيمة بعدما فرط في تقدم مبكر.

ويحتل الفريق المركز 19 بسبع نقاط من 11 مباراة ويتقدم بفارق الأهداف عن جانجون متذيل الترتيب الذي اهتزت شباكه بهدف متأخر ليتعادل 1-1 مع ضيفه ستراسبورغ.

وتقدم الظهير الأيمن بنجامين هنريكس لموناكو في الدقيقة 29 وهو هدفه الأول مع النادي منذ انتقاله في بداية الموسم قادما من باير ليفركوزن.

لكن فرحة هنري لم تدم سوى لخمس دقائق إذ أدرك المدافع ميكيل ألفونس التعادل لديجون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبدا موناكو، الذي لم يفز بأي مباراة منذ تغلبه 3-1 على نانت في افتتاح الدوري، مفككا في الشوط الثاني وتأخر بهدف بعد هجمة رائعة من الفريق الضيف.

وتبادل لاعبو ديجون تمرير الكرة بلمسة واحدة قبل أن يسدد مهدي عبيد كرة غيرت اتجاهها في مرمى الحارس دييغو بناليو.

وأنقذ البولندي كاميل جليك موناكو بإدراك التعادل بضربة رأس في الدقيقة 78 بعد ركلة حرة نفذها آداما تراوري.

وأحكم ليل مفاجأة البطولة قبضته على المركز الثاني بتغلبه 1-صفر على كاين بهدف رفائيل لياو في الدقيقة 56.

ويتأخر ليل بخمس نقاط عن باريس سان جيرمان حامل اللقب والذي يحل ضيفا على أولمبيك مرسيليا يوم الأحد في مباراة قمة.

وحافظ مونبلييه صاحب المركز الثالث والذي بدأ الموسم بشكل رائع على تأخره بثلاث نقاط عن ليل بانتصاره 3-صفر على مستضيفه تولوز ويتأخر عنه أولمبيك ليون بنقطتين بعد فوزه 2-1 في أنجيه.

وابتعد نانت عن منطقة الهبوط بتغلبه خارج أرضه 2-1 على اميان صاحب المركز 18.

رويترز