العدل الأمريكية: منفذ هجوم المعبد اليهودي ربما يواجه عقوبة الإعدام

جهينة نيوز

أعلن المدعي العام الأمريكي جيف سيشنز، أن وزارة العدل ستوجه تهمة جرائم الكراهية بالإضافة إلى تهم أخرى إلى منفذ الهجوم على المعبد اليهودي في مدينة بيتسبرغ الأمريكية.

وبحسب "رويترز"، أشار سيشنز في بيان له، مساء السبت، إلى أن منفذ الهجوم قد يواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته بتلك التهم.

وقال سيشنز: "الكراهية والعنف على أساس ديني لا مكان لهما في مجتمعنا"، مشيرا إلى أن مثل هذه الجرائم تتعارض مع قيم البلاد.

ووقع الحادث في معبد "شجرة الحياة" بمدينة بيتسبرغ في تمام الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، حيث قام مسلح بإطلاق النار على المتواجدين، قبل أن يشتبك لاحقا مع الشرطة، التي ألقت القبض عليه في نهاية المطاف.

وقال مسؤول في السلطة المحلية للمدينة، في إفادة صحفية، إن هناك 11 قتيلا كنتيجة لحادث إطلاق النار، ليس من بينهم أطفال، كما أن هناك 6 مصابين، بينهم 4 شرطيين، وليس من بينهم المشتبه به في تنفيذ الهجوم".

وتشير المعلومات الأولية إلى أن منفذ الهجوم مواطن يميني متطرف يدعى "روب باويرز" (48 عاما)، حسب قناة "سي بي أس بيتسبرغ" المحلية.