ترامب يتعهد بالذهاب الى مدينة بيتسبرغ حيث تم اطلاق نار على معبد يهودي فيها

الأحد, 28 تشرين الأول 2018 الساعة 10:34 | سياسة, عالمي

ترامب يتعهد بالذهاب الى مدينة بيتسبرغ حيث تم اطلاق نار على معبد يهودي فيها

جهينة نيوز

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث قتل يوم امس السبت 11 شخصا وأصيب آخرون، نتيجة لإطلاق نار استهدف معبدا يهوديا.

وقال ترامب للصحفيين، أمس السبت لدى وصوله إلى مقاطعة إلينوي الأمريكية: "نعم سأذهب إلى بيتسبرغ".

ولم يرد ترامب على سؤال متى يخطط للقيام بذلك.

ووقع الحادث في معبد "شجرة الحياة" بمدينة بيتسبرغ في تمام الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، حيث قام مسلح بإطلاق النار على المتواجدين، قبل أن يشتبك لاحقا مع الشرطة، التي ألقت القبض عليه في نهاية المطاف.

وقال مسؤول في السلطة المحلية للمدينة، في إفادة صحفية، إن هناك 11 قتيلا كنتيجة لحادث إطلاق النار، ليس من بينهم أطفال، كما أن هناك 6 مصابين، بينهم 4 شرطيين، وليس من بينهم المشتبه به في تنفيذ الهجوم".

وتشير المعلومات الأولية إلى أن منفذ الهجوم مواطن يميني متطرف يدعى "روب باويرز" (48 عاما)، حسب قناة "سي بي أس بيتسبرغ" المحلية.


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