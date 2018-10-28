بالفيديو.. وفاة التايلندي فيشاي مالك نادي ليستر سيتي بتحطم طائرته

الأحد, 28 تشرين الأول 2018 الساعة 01:27 | رياضة, كرة القدم

جهينة نيوز:

توفي الميليارير التايلندي فيشاي سريفدانابرابا مالك نادي ليستر سيتي الإنكليزي إثر تحطم طائرة الهليكوبتر الخاصة بـه بالقرب من ملعب النادي .

و أكدت وسائل إعلام وفاة ابنة فيشاي واثنين من الطيارين كانوا على متن الهليكوبتر

و نقلا عن صحيفة" الغارديان" البريطانية، فإن المروحية الخاصة بمالك نادى ليستر سيتي الإنكليزي، قد انفجرت فى محيط ملعب ، كينغ باور ستاديوم، معقل ذئاب ليستر.

وأفاد شهود عيان بأن المروحية تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من الملعب، الذى احتضن مباراة ليستر سيتي ووستهام يونايتد

صاحب شركة " كينغ باور" و مالك نادي ليستر سيتي " فيتشاي " التايلندي ولد عام 1957 وتحديداً في الثالث من أبريل، وهو من أثرياء العالم بحسب “فوربس” وتحديدأً تاسع أغنى رجل في تايلاند كلها و تقدر ثروته بـ 4.9 مليار دولار .


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