أبراج يوم الأحد 2018/10/28 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 10/28:عاطفي،رومنسي،واثق من نفسك لا تخاف المسؤولين تتحمل أي شيء في سبيل الوصول إلى غاياتك،متسلط،متميز بالجد والنشاط ومثابرة،تحب التقاليد خططك طويلة الأجل،تناقش كثيرا وتكره الفشل،عندك تحديات وقلق بشأن وضع مادي تمر في فترة من الإزعاج لكن تنتهي بالأشهر القادمة أوضاعك مهنية جديدة على مدار العام للبعض تغيير مكان إقامة أو مكان عمل نحو الأفضل وللبعض ترقية حسب وضعك.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: تفرح بخبر سار أو تجربة جديدة تشجعك على التحرك بثقة تحصل على ترقية وتشارك في ورشة عمل ضمن مجموعة أنت بحاجة اليوم للتعاون والأجواء العائلية والاعتماد عليهم مساء.

برج الثور :قضايا مالية وفرصة ربح مفاجئ ممنوع ارتكاب الأخطاء والنفقات الكثيرة تجنب الأجواء الصاخبة وابحث عن الهدوء والسلام ومع انتقال القمر لبرج السرطان مساء تعزز علاقاتك وتسجل أهداف.

برج الجوزاء:القمر ببرجك تركز على زرع الحيوية والحماس وتصوب على بعض العلاقات وتحسم امرك تتقدم خطوات ناجحة وتعبر آرائك بجرأة وثقة ثابر ولا تستسلم فرص مالية وهدايا قادمة الك وتربح صفقة مساء.

برج السرطان : يزعجك خبر أو قرارات مفاجئة لا تضخم الأمور راجع حساباتك وانتبه للتفاصيل والعمليات المالية فترة مهمة للقاءات والاجتماعات لا تناقض وتعاند خليك بناء واهتم لتحسين الظرف بلطف وهدوء ليصل القمر لبرجك مساء.

برج الأسد:تخرج عن الروتين تشارك الأصدقاء وتحقق نجاح تطلق وعود يلعب الأصدقاء دور بحياتك الحظ يبتسم الك تعالج شؤون فيها لقاءات واتصالات وانفتاح تلقى ترحيب واعجاب من كل مكان لا تبقى وحيد مساء وللبعض ضياع وانحراف لا تأخذ خطوة أو قرار اليومين القادمين.

برج العذراء:ظرفك صعب خليك جاهز لكل شيء الأيام تمتحنك قد تعيش أزمة أو امتحان صعب أو واجب لم تتوقعه كن متفهم وعاقل وقوي وخذ حذرك اطلب مساعدة الاهل والأصدقاء.

برج الميزان: تحقق تطور أو تقدم بقفزة إلى الأمام تحضر لمشروع تتلقى خبر من مكان بعيد تحصل على نجاح مالي وأرباح تستعد لسفر واتصالات واستقبال زوار قد تشعر بالإرهاق والتوتر راعي ظروفك الصحية ولطف الأجواء بالعمل مع الغرباء.

برج العقرب:تغمرك السعادة بسبب تغيرات استثمارات أو عمليات مالية تركز على شؤونك المهمة توقع على عقد وتراجع بعض القضايا الطارئة تشعر بتضامن من حولك تقدم مساعدة لمحيطك تتفهم أوضاع الآخرين وآرائهم تجنب الكلام الجارح وتعامل بدبلوماسية.

برج القوس:تتحمل مسؤولية جديدة على صعيد شراكة تعبر عن آرائك وتلاقي تقدير لكن سوء تفاهم بسيط مع شريك العمل يجعلك غير مهتم بمشاعر الآخرين ابتعد عن الأضواء واصبر لا تتسرع تتغير أوضاعك للأفضل غدا مصالحة ومتابعة لمهامك واهدافك بروحك الرياضية.

برج الجدي:عملك صعب تشعر بالتعب الحظ لا يتخلى عنك عندك مشاريع في أكثر من مكان مع مسؤولين تقدم مساعدات تعالج قصة تتعلق بالتنقل انتبه على صحتك وغذائك أنهي المهم بالنسبة لك واضبط خطواتك اطلب المساعدة.

برج الدلو:يوم جيد للقاءات والانجازات اتصالات مهمة تحملك أخبار سعيدة تلاقي ترحيب من كل مكان فرص مميزة وأرباح واجباتك صعبة احذر الفشل والخصام للبعض إصلاحات منزلية وتغير ديكورات وللبعض أخبار بخصوص الأولاد .

برج الحوت :أجواء صعبة تستخف بواجباتك تنهال عليك مسؤوليات كثيرة ومن كل جهة تزداد ضغوطاتك تنهي قلق وترميمات تنشط مساء وتتحمس وتقوى على الصعاب تكون قادر على حسم الأمور تبدأ صفحة مهنية اجتماعية شخصية والصوت المسموع الك يومك مهم غدا انطلق بعزيمة وحماس.