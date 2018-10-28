صرخ الموت لليهود : تفاصيل جديدة عن الهجوم على الكنيس اليهودي

جهينة نيوز:

أفادت وسائل إعلام محلية عن ارتفاع عدد قتلى الهجوم على كنيس يهودي الى 11 شخصا في إطلاق النار الذي استهدف كنيسا يهوديا في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية إضافة الى ست جرحى بينهم اربع رجال شرطة.

وأضافت المصادر أن المهاجم كان يصرخ "الموت لكل اليهود" أثناء دخول الكنيس، الذي كان داخله عدد كبير من المصلين في يوم السبت.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن منفذ الهجوم رجل أمريكي أبيض، اسمه روب باويرز وعمره 48 عاما، وهو يميني.

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة في مدينة بيتسبرغ أنها تتعامل مع حادث إطلاق نار بكنيس "شجرة الحياة" في منطقة سكويرل هيل في بيتسبرغ. ودعت الجميع للامتناع عن دخول المنطقة، مضيفة أنها ستنشر مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق.

ونشر صحفيون محليون صورا ولقطات فيديو من موقع الأحداث، تبين حضورا كثيفا للشرطة في المنطقة