سامسونغ تطرح حواسب شخصية غير مسبوقة

جهينة نيوز:

أعلنت سامسونغ عن نيتها إطلاق حواسب شخصية بمواصفات جديدة بالنسبة لهذا النوع من الأجهزة.

وقال نائب رئيس قسم التسويق في الشركة، لي تشو مينغ: "تتحضر سامسونغ لإنتاج مجموعة من الأجهزة الإلكترونية بمواصفات جديدة كليا، من بين تلك الأجهزة ستكون هناك كمبيوترات شخصية بشاشات مرنة".

وتشير التسريبات إلى أن الواجهة الأمامية لهذه الكمبيوترات ستكون كلها عبارة عن شاشة تعمل باللمس، فعند طي الجهاز سيعمل كحاسب شخصي عادي، والقسم السفلي من الشاشة سيتحول إلى لوحة مفاتيح، وعند فتحه على مصراعيه، سيتحول إلى حاسب لوحي بشاشة كبيرة جدا.

ويأتي إعلان سامسونغ عن تطويرها لهذه الأجهزة في الوقت الذي ينتظر فيه عشاقها أن تطرح الهاتف الذكي القابل للطي الذي وعدت به منذ سنوات، والذي أكدت أنه سيشكل ثورة حقيقة في عالم الأجهزة المحمولة.