تحطم طائرة مروحية بالقرب من ملعب نادي ليستر سيتي الإنكليزي

جهينة نيوز:

تحطمت مروحية تابعة لنادي ليستر سيتي الإنجليزي في مرأب السيارات بالنادي اليوم السبت 27 أكتوبر / تشرين الأول الجاري.

وقال مقدم برامج في شبكة "بي.تي" التلفزيونية: "تحطمت طائرة هليكوبتر تابعة لليستر سيتي الإنجليزي في مرأب السيارات بالنادي".

وقالت شبكة سكاي نيوز إن الطائرة الهليكوبتر التي تحطمت قرب استاد ليستر سيتي تخص مالك النادي فيكاي سريفادهانابرابا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “صن”، قال شاهد عيان لشبكة “سكاي سبورتس نيوز” إن الطائرة الهليكوبتر أقلعت من الأرض حوالي الساعة 20:30 وتحطمت على مسافة 200 متر في غضون دقائق من إقلاعها.