معلقة تعيش ببطن رجل لمدة عام كامل

جهينة نيوز:

توجه رجل صيني إلى المستشفى بعد مرور عاماً كاملاً على ابتلاعه ملعقة معدنية أمام أصدقائه ولم يفلح في إخراجها.

وكان الشاب البالغ من العمر 26 عاماً تحدى أصدقائه بابتلاع ملعقة معدنية يبلغ طولها 20 سم, وإخراجها من بطنه بعد ربطها بخيط رفيع ، لكنه لم يفلح في إخراجها وبقيت عالقة داخل مريئه عاماً كاملاً دون أن تعيقه عن الأكل والشرب.

ولكنه تعرض لضربة في صدره سببت له آلام وصعوبة في التنفس دفعته للذهاب إلى المستشفى حيث اكتشف الأطباء وجود الملعقة التي تسببت بالتهاب في المريء.

فقام الأطباء بإخراجها عبر تقنية المنظار في عملية استمرت لمدة ساعتين.