رئيس النظام التركي أكدنا خلال القمة على وحدة سوريا

جهينة نيوز

قال رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ، في ختام قمة رباعية مع روسيا، وألمانيا، وفرنسا أن القادة المجتعمين في القمة الرباعية حول سوريا أكدوا على وحدة الأراضي السورية والمضي بالمسار السياسي لحل الأزمة والاستمرار باتفاق إدلب.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي في ختام القمة بإسطنبول، "تم الاتفاق على حث مسيرة النقاش والحل السياسي للأزمة السورية"، مضيفا "أكدنا على ضرورة وحدة الأراضي السورية والحل السياسي، وكذلك على ضرورة الحل الدائم برعاية الأمم المتحدة…ونتمنى الوصول إلى حل بنهاية هذا العام".

وعن اتفاق تشكيل منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب، قال أردوغان "أشرنا إلى ضرورة الاستمرار في هذه الاتفاقية لحقن دماء المدنيين".

وتابع الرئيس التركي، "سيتم تزويد إيران بنتائج هذه القمة، وسيتم إشراكها في المرحلة القادمة".

وفي سياق المسائل التي ناقشتها القمة في إسطنبول، لفت أردوغان إلى أن الدول المجتمعة توصلت إلى أنه على المجتمع الدولي زيادة تعاونه في المسألة السورية، مبينا أن لتركيا حدود طويلة مع سوريا وهي تعاني من التهديدات الإرهابية خصوصا مع هجمات "داعش" وقوات حماية الشعب الكردية.