صحيفة تكشف عن تعاون سعودي إسرائيلي أمريكي سري لهذه الغاية

جهينة نيوز

كشفت صحيفة "The Daily Beast" الأميركية، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أوفد نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية أحمد العسيري للقاء فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب فوزه بالإنتخابات الرئاسية الأميركية.

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن هذه الزيار أتت في إطار تنسيق جهود الطرفين في حملةٍ مبكرةٍ لتغيير النظام في إيران.

ووفق "The Daily Beast"، حضر هذا اللقاء المشترك، مستشار الإعلام الصهيوني "جويل زامل" والمقرب بشكل كبير من الإستخبارات الصهيونية، والأميركي اللبناني ذو العلاقات الوثيقة مع قادة في دولة الإمارات العربية المتحدة "جورج نادر"، بالإضافة إلى "ستيف بانون" كبير مستشاري البيت الأبيض السابق للشؤون الاستراتيجية

وأضافت الصحيفة الأميركية، بأن المشاركين كممثلين لكل من السعودية والإمارات و"إسرائيل" والإدارة الأميركية الجديدة، تباحثوا في تطبيق جملة من الإجراءات العسكرية والإقتصادية، بما فيها أعمال تخريبٍ ضد المؤسسات الإنتاجية الإيرانية، بهدف زعزعة إستقرار البلاد.