الف و خمسمائة مليار دولار ذهب هباء في طائرة اف-35

جهينة نيوز

واجه سلاح الجو الأمريكي مرة أخرى مشاكل مع الطائرة الجديدة "إف-35", فنقلت وسائل إعلام أمريكية عن إدارة البرامج المشتركة للبنتاغون تقارير أفادت بوقف رحلات عشرات الطائرات الأمريكية من طراز "إف-35"، وفقا لموقع "وار فايلز" الروسي.

والسبب في هذا هو عطل في أنبوبي تزويد الوقود. وتجدر الإشارة إلى أن هذا ليس العطل الأول في هذه الطائرة. فقد وردت تقارير من القوات الجوية الأمريكية عن أعطال أخرى في الآونة الأخيرة.

ويجدر بالذكر أن. F-35 Lightning II التي أنشأتها شركة Lockheed Martin هي الأغلى في تاريخ إنتاج الأسلحة، وأنفقت واشنطن بحسب تقديرات مختلفة حوالي التلريليون ونصف التريليون دولار (الف و خمسمائة مليار دولار)، وتجاوزت التكاليف المخطط لها في الأصل بمئات المليارات من الدولارات، والطائرة كانت جاهزة بعد سبع سنوات من الموعد المتوقع وفقا للخطة.

ومع ذلك لم تجر هذه الطائرة سوى عشرات الرحلات (ربما أكثر، لا توجد معلومات دقيقة على الرقم حتى الآن). وهذا يشير إلى أن سبع سنوات ربما ليست هي النهاية.