8 ميداليات لسورية في بطولتي آسيا وغرب آسيا للترياثلون والدواثلون

جهينة نيوز:

أحرز منتخب سورية للترياثلون والدواثلون ثماني ميداليات متنوعة ذهبيتان و4 فضيات وبرونزيتان في بطولتي كأس آسيا المفتوحة و غرب آسيا التي اختتمتا اليوم في مدينة العقبة الأردنية بمشاركة 37 دولة.

وحقق اللاعب محمد الصباغ الميدالية الذهبية لفئة “النخبة الأولمبي” ومحمد ماسو فضية “النخبة الأولمبي” ومحمد عدنان حورية ذهبية فئة الشباب في بطولة غرب آسيا وفضية في بطولة آسيا ومحمد أمان قطيش فضية في بطولة غرب آسيا وبرونزية في بطولة آسيا لفئة الشباب ولينا الصفدي برونزية فئة الناشئات بينما توج كريم أبو سمرة بفضية فئة الشباب للعبة الدواثلون.

وفي تصريح لـ سانا أكد رئيس اتحاد اللعبة ناصر السيد أن هذا الإنجاز خير ختام لمشاركاتنا الخارجية حيث لاقى لاعبونا استحسان الخبراء في البطولة ولا سيما في ظل وجود 120 لاعبا مع مدربيهم من مختلف قارات آسيا وأوروبا وأميركا لكون بطولة آسيا مفتوحة ويحق لكل الدول المشاركة فيها.

وكشف السيد أن لاعبي المنتخب الصباغ وماسو حققا إنجازا مهما بحلولهما في المركزين الأول والثاني في غرب آسيا وتم تصنيفهما في المركزين الـ 11والـ 16على مستوى آسيا مبينا أن اللاعبين مقيمان في كندا وألمانيا لمتابعة الدراسة الجامعية ولكنهما يواصلان تدريباتهما بانتظام للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

يذكر أن فئة “النخبة الأولمبي” لرياضة الترياثلون تشارك في ثلاثة سباقات الأول سباحة لمسافة 1500 متر وركوب الدراجات لمسافة 40 كم والجري لمسافة 10 كم.