قتلى في الهجوم على معبد يهودي بينهم شرطة و ترامب يعلق

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتابع أحداث الهجوم على معبد يهودي في ولاية بنسلفانيا، مؤكدا سقوط عدد من الضحايا.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم السبت "أتابع الأحداث الجارية في بيتسبرغ ببنسلفانيا، قوات إنفاذ القانون متواجدة في المشهد، جميع من في منطقة سكويرل هيل يجب أن يتخذوا مأوى".

وأضاف ترامب "يبدو أن هناك عدد من الضحايا، احذروا من المهاجمين".

وقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص في إطلاق نار داخل معبد يهودي بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وفقا لتقارير إعلامية أمريكية اليوم السبت, هذا و أفادت تقارير لاحقة عن مقتل ثلاث عناصر من الشرطة الامريكية في إطلاق النار.

وذكرت قناة "سي بي إس" الأمريكية أن "الشرطة في كافة أنحاء مدينة بيتسبرغ تتعامل مع واقعة إطلاق نار جارية في معبد "تري أوف لايف" بسكويرل هيل".