الجيش اليمني يكشف عن صاروخ ذكي جديد طراز "بدر بي-1"

جهينة نيوز:

أعلنت وحدة القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم السبت عن صاروخ باليستي قصير المدي من الجيل الذكي باسم بدر P-1 بعد نجاح عدة تجارب كان آخرها اليوم على معسكر مستحدث للغزاة في الساحل الغربي.

وأشارت وحدة القوة الصاروخية في بيان لها أن بدرP-1 صاروخ باليستي قصير المدى، تم تطويره عن الصاروخ المحلي بدر واحد، ويعمل بالوقود الصلب، ودقة الإصابة 3 أمتار.

وأكدت الصاروخية أن اليمن في عام 2018م بات يمتلك قدرات صاروخية دقيقة، لافتة إلى أنها ستكشف في وقت قريب -إن شاء الله- عن منظومات أخرى.

ولفتت القوة الصاروخية في بيانها الى أن القوة الصاروخية وبفضل الله عز وجل ما كان لها أن تصل إلى ما قد وصلت إليه لولا الدعم الشعبي الذي تستند إليه لتحقيق توجيهات القيادة الثورية التي وعدت أن يكون العام الرابع عام المنظومات الصاروخية، مشيرة إلى أن ما تعلنه يأتي إنفاذاً لهذا الوعد.

ولفت بيان الصاروخية أن إمعان العدو في استهداف المدنيين، وقيادات الدولة وعلى رأسهم الرئيس الشهيد صالح الصماد قد مثل حافزاً استثنائيا للمضي قدماً في مجال تصنيع الصواريخ الباليستية كقوة لا غنى عنها لأي دولة تنشد السيادة وتتطلع للاستقلال الكامل.

ودعت القوة الصاروخية تحالف العدوان إلى أن يعمد إلى تصفير عداد الإحصائية التي يقوم بها للصواريخ السابقة، وأن يدرك أنه أمام يمن باليستي لن يحول بينه وبين امتلاك القوة الدفاعية حائل.

وجددت الصاروخية التأكيد أن دماء الشعب اليمني هي الوقود المعنوي الصلب الذي يمد برنامج الصاروخية بالطاقة الإيمانية الباليستية.

المصدر: المسيرة