وفد من حركة أنصار الله اليمنية في موسكو و هذا جوهر الموضوع

جهينة نيوز:

استقبل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم في موسكو رئيس الوفد الوطني اليمني للمشاورات محمد عبدالسلام وعضو الوفد عبدالملك العجري العضو في المكتب السياسي لحركة أنصار الله.

و جرى اللقاء في مبنى وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو و ذلك بحسب ما أفاد السيد عبد الملك العجري على صفحته على تويتر.

و أعرب عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله" (الحوثيين) عبد الملك العجري، أن حركته ترحب بأن تكون روسيا مكانا لانعقاد المشاورات اليمنية المقبلة، وأن تلعب موسكو دور الوسيط بين القوى السياسية اليمنية والسعودية.

و نقلت وكالة سبوتنك عن العجري قوله "إذا كانت روسيا مكانا لعقد المشاورات اليمنية فهذا أمر جيد بالنسبة لنا".

وأضاف: "نحن ليس لدينا مانع أن تكون روسيا مكانا لعقد المشاورات اليمنية إذا وافقت روسيا وطلبت منها الأمم المتحدة ذلك فنحن سوف نرحب بهذا الاقتراح لا يوجد لدينا أي مانع".

وأوضح عضو الوفد المفاوض إلى المشاورات اليمنية: "يمكن أن تلعب دور وسيط في القضية اليمنية بين القوى السياسية اليمنية ومع الطرف السعودي وهذا ما تم التباحث حوله في زيارتنا".

وتابع: "نحن طلبنا من روسيا ضمن زيارتنا ان يكون لديها دور أكبر وأن تكون حاضرة بشكل أكبر في القضية اليمنية كونها كانت متوازنة وقريبة من كل الأطراف".

وكان النزاع الدامي في اليمن أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة، وتدمير هائل في البنية التحتية للبلاد، وحذرت منظمات أممية من كارثة وشيكة ستحل باليمن بعد إطباق التحالف للحصار برا وبحرا وجوا ومنع السفر من وإلى المناطق الشمالية، وقالت التقارير الأممية إن مخزون الغذاء والأدوية لا يكفي لمدة شهرين قادمين.