رونالدو يعود لكتيبة البرتغال في 17 نوفمبر!

جهينة نيوز:

ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، اليوم السبت، أن كريستيانو رونالدو، سيعود لقائمة المنتخب البرتغالي للمباريات التي سيخوضها الشهر المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن كريستيانو، سيكون جاهزا في مواجهة المنتخب البرتغالي لنظيره الإيطالي في 17 نوفمبر المقبل، في ملعب سان سيرو.

وختمت أن "ظهور كريستيانو رونالدو في السان سيرو، أمام المنتخب الإيطالي، سيكون الثاني له خلال أسبوع، حيث سيزور، رفقة يوفنتوس، نفس الملعب، لمواجهة ميلان، في الـ11 من الشهر ذاته".

يذكر أن كريستيانو، لم يخض أي مباراة مع منتخب بلاده، منذ خروج الفريق من ثمن نهائي مونديال روسيا، الصيف الماضي.