طقوس و أغاني و إحتفال إسرائيلي في الإمارات العربية المتحدة

جهينة نيوز:

أدى فريق الجودو الذي يمثل كيان الإحتلال الاسرائيلي المشارك في بطولة "غراند سلام" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أغاني وطقوسا يهودية في مقر إقامة الفريق.

ونشرت صفحة تابعه لوزارة خارجية الكيان الإسرائيلي على موقع "تويتر" أمس الجمعة مقطع فيديو يظهر احتفال الفريق الإسرائيلي بـ"السبت المقدس" عند اليهود في العاصمة الإماراتية.

وأشار الحساب إلى أن الأغاني التي أداها الفريق اليهودي، مختصة باحتفالات "السبت المقدس".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن 11 لاعبا من المنتخب الإسرائيلي للجودو حصلوا على تأشيرات من الإمارات للمشاركة في الـ"غراند سلام".

ورافقت الوفد إلى أبوظبي، وزيرة الثقافة والرياضة في حكومة الاحتلال الإسرائيلية ميري ريغف.

كما نشرت الصفحة نفسها في الـ25 من أكتوبر الحساب التابع للخارجية الإسرائيلية، تغريدة مرفوقة بصور لأعضاء المنتخب الإسرائيلي للجمباز في بطولة العالم التي تقام في العاصمة القطرية، الدوحة