مبعوث امريكا "للتحالف": لن نتعامل مع الرئيس الأسد !

جهينة نيوز

أعلن مبعوث الولايات المتحدة للتحالف الدولي أن واشنطن لن تعمل مع الرئيس السوري بشار الأسد ولن تعيد إعمار المناطق السورية التي تستعيدها القوات السورية بدعم من القوات الروسية والإيرانية. حسب قوله.

وأكد مبعوث الولايات المتحدة إلى التحالف الدولي بريت ماكغورك، إنه يرفض التعامل مع الرئيس الأسد، كما لن يتم الإسهام في إعادة إعمار المناطق التي استعادها في سوريا من أيدي التنظيمات المتطرفة.

جاءت تصريحات ماكغورك خلال مشاركته بحوار المنامة الأمني، والذي تنظمه وزارة خارجية البحرين، بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، حيث أضاف أن "نهاية داعش تلوح في الأفق بسبب تقلص المساحة التي تحتلها" مؤكدا أن التحالف نجح في شن ضربات ناجحة ضد الإرهاب في سوريا والعراق" بحسب موقع صحيفة "الأيام" البحرينية.