اعلان قائمةبرشلونةلمواجهةالكلاسيكو

جهينة نيوز

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن قائمة البلوجرانا لمواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

ويتقبل النادي الكتالوني نظيره الملكي، غدًا الأحد على ملعب “كامب نو” في إطار مباريات الجولة العاشرة لليجا.

وجاءت قائمة برشلونة للكلاسيكو على النحو التالي:

تير شتيجن، ياسبر سيلسين، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمينت لينجليت، جوردي ألبا، سيرغي روبيرتو، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، كوتينيو، آرثر ميلو، أرتورو فيدال، رافينيا ألكانتارا، دينيس سواريز، ديمبلي، مالكوم، لويس سواريز، منير الحدادي، تشومي.

ويغيب الثلاثي ليو ميسي، صامويل أومتيتي، وتوماس فيرمايلين للإصابة.